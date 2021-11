Es sabido desde ahora que Boca buscará, o al menos intentará, incorporar jugadores de jerarquía en el próximo mercado de pases para mejorar exponencialmente el plantel, con el objetivo de competir nacional e internacionalmente en simultáneo.

No por nada, en la entrevista que este mediodía brindó Riquelme a TNT Sports el propio Vicepresidente afirmó que habló con Edinson Cavani y que el jugador le dijo en enero por teléfono que quería venir al Xeneize. "Estuvo a punto de venir porque jugaba poco allá. Lo dio a entender cuando renovó en el Manchester United", cerró Román sobre esto. Sin embargo, lo del killer uruguayo está lejos en el tiempo porque, de darse, sería en junio del 2022 donde llegaría libre.

Mientras tanto, resulta necesario en el equipo de la Ribera buscar un delantero de jerarquía para sumarse al plantel, ya que actualmente solo cuentan con Luis Vázquez y Nicolás Orsini (aunque ahora está lesionado), y otro nombre que siempre suena es el de Paolo Guerrero; más estos días donde se confirmó la rescisión de su contrato con el Inter de Porto Alegre. Pero esto quedó en nada momentáneamente en Boca.

Y en el equipo rival del conjunto que dejó libre al peruano, el Gremio, hay otro delantero que ya interesó en Boca y que hasta estuvo cerca de llegar: Miguel Borja. El colombiano sonó en el último mercado de pases pero terminó llegando al Tricolor de Porto Alegre, aunque con el equipo en zona de descenso y sin repuntar, y más aún con la escasa cantidad de partidos que jugó, siendo solo 10 encuentros disputados sobre 28 que ya se jugaron en el Brasileirao, podría volver a darle una oportunidad a la negociación el propio jugador.

La opción de Borja podría ser totalmente viable, teniendo en cuenta que está a préstamo del Palmeiras y tampoco era ni sería tenido en cuenta por el Verdao, por lo que desde Boca podrían agilizar por el delantero colombiano en enero de 2022. ¿Por qué no?

+ Cuándo Borja estuvo cerca de llegar y él explicó por qué no se dio

"Estuvimos cerca de concretarlo. Yo estuve en la Copa América y no quería saber mucho, mi empresario no me contaba nada. Yo sabía que tenía una responsabilidad muy grande en la Selección y no quería pensar en Boca ni en otras cosas".

"Hubo interés, llamaron los directivos. No llegaron a un acuerdo económicamente y por eso no pude ir. Claro que me hubiera gustado ir. Yo creo que a cualquier delantero de América le gustaría vestir esos colores, pero pasó por otro tema que uno no puede dejar de lado".