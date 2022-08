No hay vuelta atrás: la lapidaria frase de Ameal sobre la situación de Rossi

Desde hace meses que el contrato de Agustín Rossi pasó a ser algo prioritario para Boca. Es que con la importancia del arquero en el equipo y el descontento personal porque su salario está por debajo de su rendimiento según sus pretenciones, el propio futbolista manifestó sus intenciones de mejorar su vínculo y tras largas charlas sin rumbo claro, en la última semana el club de la Ribera le acercó una oferta que dentro de Boca catalogaron de "gigante", pero Rossi la rechazó y contraofertó un número que desde el Xeneize consideraron sin opción de negociar.

Esto dio como caídas todo tipo de charlas posteriores y ya se confirmó que tanto Boca como Agustín Rossi tendrán caminos separados luego que su contrato expire el próximo 30 de junio del 2023, si es que no es vendido de manera inminente en este mercado de pases. Sobre esto, esta tarde rompió el silencio el Presidente del club de la Ribera, Jorge Amor Ameal.

En diálogo con Radio La Red, el mandamás de la institución xeneize esclareció la situación y fue muy contundente respecto a lo que sucedió en la reunión entre Boca y Rossi, así como también las consecuencias de la decisión de dar por finalizadas las negociaciones. "Lo que Rossi le pide a Boca no lo puede pagar nadie en el fútbol argentino, él rechazó convertirse en el arquero mejor pago de la historia del club", comenzó declarando Ameal en el programa conjucido por Marcelo Palacios.

Sin embargo, no se quedó allí, sino que fue más en detalle sobre la cuestión y dejó bien claro como está el panorama en Brandsen 805 con la situación del arquero de 26 años: "Boca no se mueve un solo peso de lo ofrecido a Agustín Rossi, no podemos ofrecerle a Rossi un contrato que quiebre al club. Vamos a reunirnos con el Consejo para definir si Rossi sigue atajando en Boca", sentenció.

Por último, para cerrar sobre el caso, Jorge Amor Ameal dejó las puertas abiertas a la incorporación de un arquero en este mercado de pases si se presenta la oportunidadad en Brandsen 805. Por lo tanto, está todo dado para que el ciclo de Agustín Rossi en Boca llegue a su fin, en los próximos días mediante un traspaso o en exactamente un año como agente libre, con la duda marcada de si seguirá jugando o no en ese lapso en caso de quedarse hasta que su vínculo expire. Fin de la novela.