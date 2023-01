No lo pueden creer: confirmaron el irrisorio plan que tiene Flamengo para llevarse a Rossi

Hace tiempo que Agustín Rossi aparece en el radar de Flamengo, quien quiere tenerlo entre sus filas y con quien ya acordó un precontrato. Pero aún falta lo más importante: negociar con Boca para poder llevárselo ahora mismo y no tener que esperar hasta mitad de año cuando el arquero quede en libertad de acción.

Juan Román Riquelme y los miembros del Consejo de Fútbol ya le hicieron una oferta para renovar el contrato, pero tanto Rossi como su entorno no quedaron conformes, por lo que todo quedó en stand by. Y ante esta situación que continúa dilatándose, los brasileños acelerarán por el ex Lanús.

En los últimos días, Bolavip Argentina confirmó que esta semana llegarán directivos del elenco de Rio de Janeiro para sentarse a negociar con Riquelme, y el vuelo que tienen pautado Marcos Braz y Bruno Spindel, los encargados de llevar a cabo la operación, estarán el viernes por la tarde en Argentina.

Si bien podrían haber enviado la oferta por e-mail, tomaron la decisión de sentarse cara a cara con los encargados del fútbol profesional boquense para plantearles la chance de llevarse a Rossipor una suma de entre 200 y 300 mil dólares, según confirmó el portal brasileño GeGlobo.

A pesar de que aún resta el cónclave, es muy posible que Juan Román Riquelme rechace a la propuesta, ya que el arquero posee una cláusula de rescisión fijada en 18 millones de euros libres de impuestos. Será cuestión de esperar, pero desde Brasil están dispuestos a quedarse con Rossi. ¿Lo lograrán?