"No sé de dónde salió eso": Serna desmintió uno de los rumores más fuertes que circulan en Boca

Mauricio Serna está en Qatar trabajando con el Mundial para una emisora televisiva internacional. Pero no se aleja de la actualidad de Boca. "Chicho" es parte del Consejo de Fútbol y trascendió que tomará varias funciones más a partir de la partida de Jorge Bermúdez a Colombia por cuestiones personales (su padre está mal de salud).

En una charla con el Diario Olé, Serna analizó cómo fue el 2022 y lo que se viene para el 2023. "El mejor año. En Boca estamos trabajando para que el que viene sea todavía mejor que el que se fue. Apuntamos a todo, Boca no puede decir que porque ganamos el torneo, ahora no... No, Boca debe ir por todo como siempre lo ha hecho", manifestó.

"No lo veo mejor, quiero que sea mejor. Apenas estamos empezando la pretemporada y tenemos que tener esa mentalidad siempre, ir por todo. A un equipo tan grande como Boca no le queda otro pensamiento", agregó Chicho. Y aclaró que la Copa Libertadores se viene complicando mucho más que en su época de jugador: "Todo es más difícil, sobre todo porque aunque la gente no lo crea, competir con las economía de otro países se hace muy fuerte. Pero en la cancha, si el VAR actúa bien, vamos a competir de buena manera".

Por último, "Chicho" desmintió la versión de un cruce interno que derivó en la salida de Bermúdez. "Todos los días hablo con el Consejo de Fútbol. Estamos en contacto permanente por más que yo estoy acá, estamos comunicados", dijo en primera instancia. Y luego agregó: "El Patrón está, siempre está. No sé de dónde salió eso, su papá está enfermo, su madre también. Él los está acompañando y va a estar con nosotros como siempre ha estado".