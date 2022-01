Nicolás Figal será el primer refuerzo de Boca, ya que la negociación entre él, el Xeneize y el Inter Miami de la MLS habría arribado a un acuerdo de palabra, haciendo que solamente falte que el defensor viaje desde Estados Unidos para Argentina para hacerse la revisión médica y que firme su contrato con el club de la Ribera a modo de préstamo por un año con una opción de compra posterior.

Si bien es un defensor con buen pie y que puede aportarle cualidades satisfactorias al equipo comandado por Sebastián Battaglia, la duda de su llegada radica por la cantidad de zagueros de jerarquía que hay en la actualidad en Boca. Momentáneamente, el Xeneize cuenta con Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Lisandro López, Carlos Zambrano y Gastón Ávila en el primer equipo. Pero esto podría cambiar ante la salida de más de uno, y es por eso que llegará Figal, al margen de la sanción de CONMEBOL para "Cali" y para Rojo.

Desde el episodio de indisciplina con Edwin Cardona y Sebastián Villa que Carlos Zambrano está lejos de los planes de Boca, pero el resto de los centrales nunca estuvo en discusión sobre su salida, de hecho hasta se rechazó una oferta por Lisandro López desde el Tijuana de México. Ahora, este panorama podría cambiar, ya que la salida de "Lichi" al país azteca podría hacer que se destrabe la salida en Europa del Darío Benedetto.

¿Y eso por qué? Porque el representante de Benedetto, Christian Bragarnik, tiene una estrecha relación con los mandamases del Xolos de Tijuana, por lo que a modo de "favor", cedería que el "Pipa" regrese a Argentina y a Boca si el Xeneize le da al club mexicano el anhelo que tienen y que forma parte del plantel del equipo de la Ribera.

¿Será esta la traba principal para el arribo de Benedetto a Boca? Al margen de lo que negocien con el Tijuana y con Lisandro López, Boca sabe que la salida el Pipa de Europa no es sencilla, ya que la logística es primero cortar un contrato con el Elche, donde está a préstamo, y negociar un nuevo contrato entre el Olympique de Marsella -dueño de su pase- con Boca. Así y todo, desde Brandsen 805 son optimistas y creen que se dará su arribo, haciendo o no este particular enroque entre clubes.