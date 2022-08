Más allá de que Boca está buscando la manera de solucionar los problemas que acarrea en la actualidad, sobre todo con los referentes del plantel que comanda Hugo Ibarra, Juan Román Riquelme y el resto de los miembros del Consejo de Fútbol están pensando en el futuro, y analizan algunos cambios para el 2023.

En el territorio boquense no están del todo conformes con el andar que tiene Ibarra, que fue ratificado por los directivos hasta fin de año tras la salida de Sebastián Battaglia. Y no es para menos, ya que el plantel tiene un andar muy irregular, además de que el rendimiento futbolístico continúa en baja. Y los candidatos para suceder al formoseño siguen dando vueltas en el radar de Riquelme.

A Riquelme se le cayó un nuevo candidato para que sea el DT de Boca en 2023

Mientras el vicepresidente de Boca explica que sostendrá el proyecto encabezado por Hugo Ibarra, analiza diferentes perfiles de entrenadores para que se hagan cargo del plantel en 2023. Entre ellos, Sebastián Beccacece, Gabriel Heinze y Eduardo Domínguez. Pero hubo uno que no aparecía en los planes del Consejo de Fútbol que explicó por qué motivo no retornaría al Xeneize.

"¿Volver a Boca? No creo, pasaron los tiempos. Yo no me bajo nunca de nada porque tuve el coraje para afrontar las cosas. Pero considero que la gente que está manejando hoy el club no me va a tener en cuenta", manifestó Julio César Falcioni, quien fue campeón con el club de La Ribera en 2011 y 2012.

Como si fuera poco, Falcioni explicó los motivos por los que no retornaría al Xeneize, y fue con un palito hacia Jorge Bermúdez, Marcelo Delgado y Raúl Cascini: "En Boca simplemente dirigí a uno solo de los que están ahí, a Juan Román Riquelme. Después no tuve a nadie del Consejo. Pero creo que tienen otro tipo de técnico en la cabeza", manifestó el Emperador en diálogo con Olé.