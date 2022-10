Si bien desde su gol en el Superclásico que le dio la victoria a Boca en La Bombonera, Darío Benedetto tuvo su redención y volvió a atravesar una racha positiva de cara al arco rival, anteriormente al duelo contra River, el "Pipa" arrastraba una larga sequía goleadora en donde tuvo 11 encuentros consecutivos sin suerte para convertir.

Dentro de esa mala racha, se dieron dos partidos en donde el delantero xeneize erró tres penales de manera consecutiva, dos de ellos en los octavos de final de la Copa Libertadores ante Corinthians y el restante frente a Talleres en la Liga Profesional solo días después. Y sobre todo en la situación dada ante el Timao, Benedetto empezó a ser cuestionado por los hinchas de Boca, contexto que recién pudo revertir tras su tanto superclásico el pasado 11 de septiembre.

Sobre esto, a casi tres meses de aquella errónea semana para Benedetto desde los doce pasos, Martín Palermo habló al respecto como ídolo del club de la Ribera y empatizó con el Pipa, sobre todo por haber atravesado una jornada similar a aquella cuando con la Selección Argentina en la Copa América 1999, el "Titán" falló tres penales en un mismo partido ante Colombia.

En diálogo con Radio La Red, Palermo expresó hacia el actual 9 de Boca: "Si era el entrenador ahí, le hubiera hablado y hubiese visto que sentía, como me pasó a mi. Cuando volví de la Copa América, yo estaba liquidado con lo que me había pasado, Bianchi me agarró y me dijo que iba a seguir pateando los penales en Boca".

De esta forma, meses más tarde de la situación, Palermo le dio su apoyo a Benedetto y se puso en su lugar, algo que él mismo vivió hace 23 años y que, como confesó, lo afectó anímicamente. Hoy, el presente del Pipa es mucho más próspero, sobre todo después de su gol ante River en el Superclásico. ¡Banca absoluta del Titán a quien lo tiene de ídolo!