La lista de candidatos a dirigir Boca ahora que Gerardo Martino, el gran favorito de Riquelme, dio a conocer su negativa es tan extensa que provoca que ningún entrenador de los que allí se mencionan se sienta verdaderamente entusiasmado con la posibilidad. En la misma no faltan ídolos del club, pese a que los últimos no han salido bien, como Guillermo Barros Schelotto, hoy en la Selección de Paraguay; Carlos Bianchi, aparentemente retirado de la actividad; y Martín Palermo, al frente de Platense.

Para empezar a cubrirse las espaldas ante un posible sondeo, fue precisamente el presidente del Calamar, Sebastián Ordoñez, sintió la necesidad de dejar un mensaje que lleve tranquilidad a sus hinchas y que a la vez le marque a Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol Xeneize que el camino no es por ahí.

“Es imposible. Tiene contrato hasta fin de año, no hay cláusula de salida y está convencido del proyecto. Confío en su palabra y estamos convencidos que seguirá con nosotros. Si lo van a buscar, es un tema de ellos. Yo no haría eso con un técnico con trabajo. No nos manejamos así. El fútbol argentino debería cambiar esos modales, pero cada uno hace lo que quiere", manifestó en diálogo con TyC Sports.

Si bien la relación entre Juan Román Riquelme y Martín Palermo está lejos de ser amistosa más allá de ser dos de los más grandes ídolos de Boca y de haber compartido tantos años de gloria, hace nada más que unos días tuvieron un reencuentro en el Partido de Leyendas que organizó Villarreal por su Centenario.

Tal vez a partir de ese acercamiento fue que comenzó a gestarse la idea de que podía haber algún tipo de conversación más formal entre ambos, algo que el periodista Augusto César, que sigue el día a día de Boca, no se atrevió a descartar en ESPN.