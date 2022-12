Desde hace varios meses, la situación de Agustín Rossi genera suspenso en Boca. El contrato del arquero se termina a mediados del 2023 y de momento no hubo acuerdo para renovarlo, por lo que existe una chance de que pueda irse libre. Además, ya tiene a un interesado: el Flamengo de Brasil.

Durante las últimas semanas se supo que todavía no hubo final feliz en las negociaciones entre el guardameta y el Consejo de Fútbol. Y, además, trascendió que el gigante brasileño ya le hizo una oferta a Rossi para sumarlo de cara a la temporada 2023. ¿Cómo sigue la historia?

Por ahora no hubo novedades desde Boca, aunque en Brasil mencionaron que Rossi apareció en Río de Janeiro. El arquero, según contaron, estuvo de vacaciones pero aprovechó para buscar casas en la ciudad. Sin embargo, ahora revelaron un detalle que nadie sabía sobre la operación entre Rossi y Flamengo.

El periodista Luis Fregossi hizo una importante aclaración: el arquero todavía no puede negociar con otro club. "El tema Agustín Rossi sigue sin una resolución. Es de esperarse que la negociación con Flamengo no sea cierta; pues si esto fuese así la dirigencia podría hacerle un reclamo legal. Debido que hasta el mes de enero, el jugador no puede responderle a ningún club", sostuvo. ¿Cómo terminará la novela de Agustín?