Después de la derrota ante Gimnasia, Juan Román Riquelme hizo bajar a los jugadores de Boca del micro para una charla íntima. La imagen se volvió viral y generó un largo debate. ¿Qué opina Carlos Tevez al respecto?

En una charla con "ESPN F12", le preguntaron al ídolo por su visión con respecto a lo sucedido. "Es muy difícil ponerse a hablar de algo cuando no se sabe el trasfondo. No puedo hablar porque no estuve en la charla y no sé a qué se apunta con eso", respondió.

"Fui al vestuario a felicitarlos porque en el segundo tiempo me sentí orgulloso", fue la versión de Román. "Si es así, está bien. No sé qué quiso Román y qué se quiere con el tema de los chicos, que estaban arriba del micro. Hay que estar en el momento y creo que no sé el trasfondo", valoró Tevez.

¿Cómo ve Carlitos este presente de Boca? "Es una renovación grande, hay que tener paciencia. Si las cosas están claras, hay que tener paciencia e ir por lo que se quiere", pidió. Y sentenció: "Primero se tienen que poner un objetivo y después transmitirlo al grupo. Es momento de bancar. Hay muchos chicos y es difícil traer a varios jugadores".