¿Qué dirá Riquelme? Boca avanza por un jugador que parece despreocupado por el tema: "No estoy pendiente de eso"

De momento, Boca no pudo cerrar a un refuerzo para reemplazar a Exequiel Zeballos, quien fue operado y estará de baja por, al menos, cuatro meses. Pero el Consejo de Fútbol sigue trabajando para lograr la llegada de un futbolista más para el plantel. Hay varios delanteros en la mira pero uno de ellos parece despreocupado al respecto.

Tras el empate sin goles de Talleres ante Platense, Diego Valoyes analizó el encuentro: "Nos vamos con rabia porque hicimos un buen partido, tuvimos varias situaciones que no pudimos concretar. Creo que merecíamos más". "Queda trabajar y solucionar varios errores de desconcentración en el partido, hay que hacer autocrítica y mejorar", agregó.

En su charla con TNT Sports, el atacante fue consultado por el interés de Boca, que lo sigue de cerca para incorporarlo al equipo. Sin embargo, él prefirió mantenerse al margen: "No tengo entendimiento sobre Boca, tengo que estar enfocado en Talleres. No estoy pendiente de eso".

¿Qué tantas chances hay de que Valoyes llegue al Xeneize? De momento, las negociaciones no avanzan porque no hay acuerdo entre los clubes. El Consejo pidió que parte del pago sean los 2.4 millones de dólares que Boca le dio a Talleres hace varios años por un "adelanto de venta" de Cristian Pavón, que nunca se efectuó. Pero desde Córdoba no reconocen esa deuda y ahí se complica la cuestión.