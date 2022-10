Este jueves por la noche, tras la victoria de Tigre sobre Newell's, Mateo Retegui volvió a hablar de su futuro. Y se refirió a la posibilidad de volver a Boca, el club dueño de su pase. "No sé nada de nada de lo que va a pasar... Yo me dedico a jugar, disfrutar, hacer mi trabajo dentro de la cancha. Quiero disfrutar del equipo, que es muy lindo", dijo el delantero.

La situación del delantero despierta un gran interés entre los hinchas del Xeneize pero también en los del Matador. Por eso Tomás Massa, hijo del Ministro de Economía de la Nación, decidió meterse en el tema con fuertes declaraciones: "Ahora los bosteros se acordaron de Retegui despues de forrearlo durante años y no darle oportunidades... Por algo el pibe vive declarando que está feliz en Tigre".

A través de su cuenta de Twitter, el hijo de Sergio Massa se expresó y, por supuesto, los hinchas le respondieron. "Cómo saltan los bosteros de rápido eh. Son enojones en vez de sacarse lo termo y decir: 'Es verdad pero es de Boca y lo quiero para ganar la 7ma o hacerle guita (cosa que tambien es verdad)'", fue su comentario al respecto.

"Lo menospreciaron y no pueden decir que no. Entiendo si quieren que su 9 la rompa, pero lo menospreciaron y se sabe. A eso me refiero yo", sentenció Tomás Massa. ¿Qué dirá Riquelme, de gran relación con Sergio y quien conoce al joven?