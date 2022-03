De la nada, Valentín Barco perdió terreno tanto en la Primera como en la Reserva de Boca. El lateral izquierdo no juega desde hace tiempo y solo participó en un amistoso contra Cañuelas en el que jugaron los futbolistas que venían sin ritmo. ¿Pasó algo o es una mera decisión deportiva?

Hace algunos días estalló un fuerte rumor sobre el juvenil. "A Barco le quieren bajar el perfil. Tiene un perfil que considera muy alto para determinadas situaciones diarias", mencionó el periodista Martín Costa en ESPN sobre la situación del "Colo". Y ahora Mauricio Serna dio una nueva explicación.

"Chicho", ayudante de campo de Hugo Ibarra en la Reserva, aclaró la cuestión. "No está sancionado. Un jugador que está sancionado no puede ni salir al banco de suplentes. Esta semana me preguntaron mucho el motivo por el cual no juega... Es decisión del cuerpo técnico. Al final somos nosotros los que elegimos quiénes juegan y quiénes no. Fácil. No tiene otra explicación", sostuvo en "Puro Boca".

"¿Por qué no miran a quién jugó de 3 a ver como lo hace? Nahuel Genez... Las cualidades que tiene y qué cosas viene haciendo para ser el que está jugando. Todos los días nos deslumbra Valentín pero consideramos que Nahuel lo está haciendo muy bien. Es la realidad", argumentó Serna. Mientras tanto, Barco seguirá peleando por otra oportunidad.