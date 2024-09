Por los octavos de final de la Copa Argentina, Boca Juniors afrontará este viernes en Mendoza un duelo crucial ante Talleres. El Xeneize necesita la victoria para continuar con chances de sumar un título en 2024 por esta vía o incluso para mantener este camino para clasificarse a la Libertadores 2025.

En ese contexto, el encuentro toma gran importancia para los de Diego Martínez y por eso se va calentando la previa. Este miércoles, Chicho Serna se refirió a la designación de Andrés Merlos como árbitro del encuentro y abrió una nueva polémica.

Es que Merlos supo mostrarse con un short de River y fue quien impartió justicia en la última victoria del Millonario en La Bombonera, el año pasado. Así lo recordó el integrante del Consejo de Fútbol del Xeneize.

“En la previa (del Superclásico) ya se hablaba mucho. Salieron fotos que decían mucho. Eso a mí no me inquieta porque cada quién elige y es hincha del que quiera. Después que en la cancha lo haga como corresponde“, comenzó el directivo colombiano en diálogo con TNT Sports.

Y recordó las jugadas polémicas de aquel cruce entre Boca y River: “Hubo un cabezazo, una discutida arriba. Me acuerdo bien porque lo hablé con los árbitros en aquel momento. Un cabezazo a Weigandt y después hubo no sé cuántos pases de River y fue gol de River. Nunca se revisó la jugada. Después el gol anulado a Cavani. Para mí fue muy claro que no existió fuera de juego. No le tocó a Merlos dirigirnos de nuevo. Esperemos que esté a la altura, que tenga el comportamiento que tiene que tener un árbitro y que se de cuenta que es una instancia demasiado importante para nosotros“.

Y cerró con un pedido a los integrantes de la terna y una advertencia: “Lo que deseamos, necesitamos es que sea lo mejor posible en cuanto al arbitraje. Que no se nos olvide que no hay VAR. Me parece más complejo“.