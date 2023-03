Ricardo La Volpe no dejó un buen recuerdo en Boca. Por el contrario, terminó por convertirse en enemigo del grueso de los hinchas por el modo en que se le escapó la oportunidad de coronar al equipo como tricampeón del fútbol argentino, posibilidad que Alfio Basile le había dejado casi en bandeja.

La principal acusación hacia el exentrenador de la Selección Mexicana fue haber cambiado desde su llegada un sistema táctico que al Coco le había funcionado a la perfección y con el que el grupo de futbolistas se sentía cómodo. Sin embargo, en diálogo con ESPN F90 se encargó de explicar por qué no fue esa la causa del fracaso.

"Un técnico tiene que estar en todo. En Boca me faltó eso. Como yo sentía que me miraban mal, porque lo veía, cometí una equivocación para no irme a pelear. Otra cosa que me dolió mucho fue que me decían el mexicanito. Yo sabía. Y llegué a un equipo ganador. Entendí que era difícil, porque Alfio había ganado todo", comenzó diciendo.

"Yo no tenía el nombre que tenía Basile. Había dirigido un Mundial, pero México no es potencia. Los jugadores te miden. Yo sé que Guardiola llega, pone su sistema y no tiene problema. Intento decir que el sistema no fue. Futbolísticamente para mí jugaba bien el equipo. El anteúltimo partido, jugábamos contra Colón y le metimos cuatro", agregó.

Y sembrando un manto de sospecha sobre el modo en que se desarrollaron las cosas en ese cierre de torneo, concluyó: "El equipo estaba bien. Después perdés en Belgrano por un córner. Tendría que averigúar algunas cosas que nunca se me puso en la cabeza averigüar".