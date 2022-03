Sin dudas, una de las polémicas de la semana previa al Superclásico fue la decisión de Boca de utilizar la nueva y flamante camiseta alternativa de color amarillo que se había estrenado hacía escasos días en la victoria ante Estudiantes de la de fecha anterior al duelo contra River.

Las especulaciones comenzaron a rondar alrededor de la mística de las cábalas o mismo de la presencia de un chamán, pero finalmente nada de eso fue cierto y el encargado de desmentir todas esas versiones fue el propio Juan Román Riquelme.

El Vicepresidente de Boca rompió el silencio post Superclásico en diálogo con el programa nocturno de TyC Sports y dejó en claro la postura real del uso de la pilcha amarilla en el pasado Superclásico donde el Xeneize se quedó con la victoria por 1 a 0 con el gol de Sebastián Villa.

Cuando el periodista Daniel Retamozo le consultó a Román sobre esta decisión de la camiseta amarilla en el partido ante River, Riquelme fue contrario a su estilo para responder y lo hizo sin andar con rodeos al afirmar: "Después de haberla usado por primera vez contra Estudiantes de La Plata, los jugadores pidieron volver a jugar con esta y nosotros en la dirigencia no tuvimos ningún problema".

"Los jugadores lo pidieron y era de visitante, no hubo problema. Es un juego y sé que se habló muchísimo de esto. A veces toca ganar y a veces no y no es porque te pongas una camiseta", cerró sobre este tema. Así, lo dejó claro, no hubo nada de otro mundo, solo un pedido de los jugadores de Boca y algo que Riquelme les cumplió.