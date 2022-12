Riquelme no lo puede creer: Boca "salió espantado" con la cifra que le pidieron por un refuerzo

El mercado de pases, hasta el momento, se está complicando para Boca. Por ahora el Xeneize no logró sumar incorporaciones y, si bien tiene varias negociaciones en este momento, todavía no pudo llegar a un acuerdo con alguno de los futbolistas que busca.

El Consejo de Fútbol sigue trabajando para incoporar jugadores pero por ahora son semanas de charlas y evaluación. Hasta ahora solo se sumó Nicolás Valentini, quien volvió de su préstamo en Aldosivi, y se espera por el arribo de "Equi" Fernández tras su cesión en Tigre.

El periodista Augusto César reveló en "Boca de Selección" (Radio Del Plata) que hay una situación que inquieta y mucho a los dirigentes. "Boca, hasta ahora, por el único jugador que intentó moverse fue Merolla y salió espantado con lo que pidió Huracán. Y teniendo un acuerdo con el jugador desde lo económico...", explicó.

¿Cuánto pidió el "Globo" por el pase del zaguero central? "Lo de Merolla está OK con el jugador pero con Huracán no hablan más. Huracán pidió cuatro millones y Boca no los va a pagar", contó el cronista. Boca busca un defensor por la lesión de Rojo y la salida de Zambrano. ¿Será Merolla?