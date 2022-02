Ricardo Centurión es una figura muy controversial. Los hinchas lo idolatran por sus goles, su jerarquía y sus gambetas, pero también lo miran de reojo por las actitudes que tiene fuera de la cancha. Y en Boca dejó un grandioso recuerdo, tras haber sido campeón y una pieza muy importante.

En más de una ocasión, los fanáticos del Xeneize pidieron por su regreso. Incluso antes de que firmara su contrato con San Lorenzo. Y fue el propio futbolista surgido de la cantera de Racing quien se refirió a la situación, ya que le consultaron por un llamado de Juan Román Riquelme.

Desde que el extremo había surgido en la Primera División del Fútbol Argentino, en cada entrevista que brindó, dejó bien en claro su idolatría por el actual vicepresidente de Boca. Algo que es recíproco, ya que el ex 10 mostró su devoción por el juego de Ricky. Pero, para la desgracia de los boquenses, en este mercado de pases no estuvo cerca de retornar a Brandsen 805: "Nunca me llamó Román. Sólo nos miramos las historias de WhatsApp", afirmó en diálogo con ESPN.

A pesar de que su arribo a San Lorenzo es reciente, la hinchada del Xeneize sueña con volver a verlo tirando paredes y bicicletas en el césped de La Bombonera, donde marcó un total de 8 goles en 24 partidos, además de que conquistó el campeonato de la temporada 2016/17.