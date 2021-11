El futuro de Boca no está para nada claro y Riquelme quiere sumar a una figura del fútbol argentino porque podría irse un titular del Xeneize.

De cara a lo que será el próximo año, en el mundo Boca tienen la cabeza puesta en poder jerarquizar al plantel. Y si bien la idea es poder adquirir un delantero de la talla de Edinson Cavani o Paolo Guerrero, Riquelme teme por la partida de un titular indiscutido.

Battaglia ya sabe que uno de sus futbolistas que suele disputar la mayoría de los minutos está bajo la órbita de diferentes equipos, por lo que le pidió a Riquelme que busque un reemplazante. Y el vicepresidente de Boca, que además se encarga de liderar el Consejo de Fútbol, encontró al sustituto.

En el caso de que Agustín Rossi se marche, en el Xeneize ya tienen decidido que irán con todo por Guido Herrera, el arquero de Talleres, para que sea el nuevo guardián de los tres palos de La Bombonera. Con tan solo 29 años, tiene la edad justa para ponerse el buzo del club de La Ribera e ir en búsqueda de la Copa Libertadores.

La negociación no será nada sencilla, ya que Talleres es un equipo bastante complicado a la hora de transferir a sus futbolistas, y mucho más cuando se trata de reforzar a un competidor directo. Y esto se debe a que el conjunto cordobés no establece cláusulas de rescisión sobre sus futbolistas, por lo que solicita un dinero en particular dependiendo el equipo interesado.

Ahora bien, ¿Rossi tiene chances de irse? La respuesta es afirmativa. El ex Lanús aún aguarda una mejora salarial (pendiente desde septiembre) y ya estuvo en la órbita de Udinese y Montpellier. Si en este mercado aparece una oferta que satisfaga a Boca y al arquero, Riquelme lo venderá.