Ruggeri se enteró que Ibarra no va al sorteo y le dijo lo que tiene que hacer: "Si no me quieren..."

Esta noche se llevará a cabo el sorteo de la Copa Libertadores de América. El trofeo continental nos regalará pronto su edición 2023 y los equipos participantes de la misma ya se amontonan frente a la TV para seguir cómo iniciará su andar en el torneo.

Boca Juniors es, por chapa, siempre candidato. Más allá de que no esté atravesando su mejor momento, el equipo de La Ribera está apenas a un trofeo de convertirse -junto a Independiente- en el cuadro más ganador de la competencia.

Es posible que Hugo Ibarra esté viviendo sus últimas horas como técnico azul y oro. El rendimiento del Negro ha ido mermando y no sorprendería que no llegue a debutar como entrenador en la Copa Libertadores.

Oscar Ruggeri, exjugador y hoy panelista en ESPN F90, dijo lo que haría él con respecto al mencionado sorteo si fuera el técnico xeneize: "Yo te voy a decir algo. Yo soy Ibarra, me subo al avión y me voy al sorteo. Si no me quieren pagar el pasaje, me lo saco yo".

Luego, se explayó: "Es un día importante para los equipos. ¿Qué me importa si está Riquelme? ¡Yo quiero al técnico! Tiene que estar ahí: hablando con Demichelis, la presencia, hablar con un presidente, estar ahí". ¿Coincidís?