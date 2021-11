Giorgio Armas, astrólogo, tarotista e hincha de Boca, advirtió que el club debe hacer tareas de limpieza por algunos trabajos de unos rivales en la Copa Libertadores. "River se asesora y nosotros no", reveló.

Cuando la pelota no entra, el futbolero suele imaginar muchos motivos. Incluso muchos se lo atribuyen a cosas que tienen muy poco que ver con el fútbol, o eso creemos. Giorgio Armas, astrólogo, tarotista e hincha de Boca, asegura que La Bombonera está sucia por magia negra brasilera y que es por eso que al Xeneize se le complica tanto ganar la séptima Copa Libertadores.

"Familia querida, el daño que tiene nuestra Bombonera no es culpa de River, hace mucho tiempo se trabajó magia negra extranjera en nuestro templo, gracias a Dios esto se puede revertir, en su oportunidad contaré detalles! Los quiero mucho", advirtió Giogio en su cuenta de Twitter hace dos días.

En diálogo con Diario Olé, Armas explicó de que se trata todo: "Los brasileños y colombianos son fuertes en estos temas de energía. En el campo de juego no pudieron haber hecho nada, pero sí en el vestuario, incluso sacrificado a algún animal. Es un equipo brasileño al que enfrentamos varias veces en instancias decisivas y hoy está en la final. Llevaron su gente a hacerlo y dejaron la maldad". Sí, habla de Palmeiras.

"Nos dejamos hacer daño en nuestra cancha y eso llevó a no ganar como había que hacerlo de local en los torneos internacionales", aseguró el tarotista y agregó: "River se asesora y nosotros no, Gallardo desde que salió de Uruguay se asesora. A nosotros nos llegaron a sacar del continente para ganarnos, se asesoraron muy bien. Ganábamos en cualquier estadio de Sudamérica y nos llevaron a Europa. Y ahora, en un abrir y cerrar de ojos mirá los puntos que sacan al segundo. Es para felicitarlos".

Por último, Giorgio Armas le mandó un mensaje a la dirigencia: "Me comprometo de forma gratuita a pernoctar en la Bombonera y limpiar bloque por bloque, cancha, plateas, arcos, área del técnico para que tome buenas decisiones... Hay que sacar la mala energía, porque no fue un solo ritual, sino varios de equipos brasileños y colombianos en el vestuario. Tendría que ir, quedarme tres días y trabajar con algunos rituales, incluso si se puede con los futbolistas, que juegan bien pero la pelota no entra".