Ya pasó casi un año de su salida de Boca pero aquel momento fue raro para él. Si bien se fue a mediados del 2021, el fin de su vínculo con el club se oficializó muchísimo tiempo antes, a través de un comunicado del consejo de fútbol que sorprendió a todos. Ahora, en su vuelta al fútbol argentino, Julio Buffarini repasó aquel episodio y dio su postura.

El lateral derecho explicó que aquella decisión de los dirigentes lo descoló porque en ese momento estaban negociando por la renovación de su contrato. "Me sorprendió que se hiciera un comunicado casi siete meses antes de que se termine mi contrato, con tantos partidos por delante", manifestó en TyC Sports.

"Trataba de estar al margen de eso pero no era fácil. Siempre fui profesional, vivía las 24 horas para Boca, incluso podía firmar un contrato seis meses antes con otros clubes pero no lo hice por respeto a Boca. Me quedo con los buenos recuerdos, la gente me quiere y me lo hace saber por la calle", sostuvo Julio.

Buffarini aclaró que tenía un diálogo fluido con Riquelme en ese momento: "Estábamos en una negociación, yo hablaba mucho con Román, que me decía que quería que siguiera en el club y yo quería seguir, pero me sorprendió la manera, un comunicado con mucho por delante para seguir negociando. Son decisiones que toman ellos, uno tiene que respetarlas". Y cerró: "Me hubiera gustado irme de otra manera de Boca, pero esos tres años y medio me dejan tranquilo que desde mi lado traté de dejar todo, bien o mal, pero con ganas y compromiso por el club".