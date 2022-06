"Toda mi familia es de Boca, así que de chico me hice también como ellos. Nunca me llamaron y no sé si pasará en algún momento. Es un sueño que tengo, pero de acá a que pase, hay un estrecho", le dijo Adonis Frías a Olé a fines de la temporada 2021. Hoy, seis meses después, el central podría marcharse a Europa y esto podría decantar en la renuncia de Sebastián Beccacece en Defensa y Justicia.

Según aseguró Germán García Grova, Elche realizó una oferta formal por Adonis Frias, marcador central del Halcón y al ex ayudante técnico de Jorge Sampaoli en la Selección Argentina no le gustó para nada la idea de perder a un pilar de su equipo. Más por cómo se da la negociación...

Adonis Frías: de soñar con Boca a ¿causar la renuncia de Beccacece en Defensa y Justicia?

Tal como confirmó el periodista de TyC Sports, Christian Bragarnik, dueño del club español y gerenciador del equipo argentino, está adelante de las negociaciones. El DT comprende que la idea del empresario sea darle al defensor su salto a Europa, pero lo considera fundamental para su esquema.

Por otra parte, Cruz Azul ofertó cuatro millones de dólares por Carlos Rotondi, pero el Halcón quiere cinco millones por su pase. Tal como confirmó García Grova, "si los venden, Beccacece renunciará a su cargo como entrenador del equipo de Varela".