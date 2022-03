A pesar de que en su momento compitieron por el mismo puesto en Boca, Darío Benedetto y Ramón Ábila tienen una muy buena relación. De hecho, el "Pipa" despidió públicamente en Instagram a "Wanchope" cuando se dio la salida de éste último a Colón de Santa Fe, hace solo algunas semanas.

Por eso era de esperarse que Ramón hable muy bien de Darío, aunque nunca con un elogio de tal magnitud. Todo comenzó en una charla por TyC Sports en la que el atacante del "Sabalero" fue consultado por el escándalo que protagonizó Agustín Almendra y las palabras del "Pipa". "Yo estaba durmiendo la siesta, descansando porque tenía un partido importante. Estoy contento por haber convertido", fue su respuesta.

"Hablé con el Pipa temprano pero después no hablé más nada, no vi más nada porque me concentro en lo que es el partido. Estoy en Colón, juego en Colón y estoy muy metido acá, disfrutando de mi gol y la victoria", fue la sincera opinión de Ábila cuando le insistieron.

Luego sí, cuando tuvo que definir a Benedetto no dudó: "El Pipa es el mejor nueve de Latinoamérica. La calidad y virtudes que tiene no las voy a descubrir yo, tuve la posibilidad de disfrutarlo mucho como compañero, tanto en el día a día como en los partidos, es el plus que te da un jugador de ese nivel. Es muy lindo volver a tenerlo en Boca y en el fútbol argentino". ¿Hay algún otro nueve en la región capaz de pelearle ese lugar al Pipa?