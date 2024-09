A casi dos meses de haber firmado la recisión de su contrato con Boca Juniors, Darío Benedetto tiene negociaciones avanzadas con el Querétaro de México. El delantero argentino viajó hacia ese país en las últimas y según pudo saber Bolavip, se encamina su firma en el equipo que marcha último en la Liga MX.

El goleador de 34 años había perdido consideración en el Xeneize en el último año y tras un cortocircuito con el entrenador Diego Martínez, optó por marcharse libre en julio pasado. Desde entonces, se lo ha vinculado a equipos de la MLS y de Brasil, pero finalmente parece haber optado por volver a México.

Desde el lado del club aseguran que las tratativas están “muy avanzadas”, mientras que del lado del jugador son más cautelosos, aunque sí reconocieron que hay negociaciones en curso y que el futbolista se encuentra en México.

Benedetto, que ya jugó en Xolos de Tijuana y en América entre 2013 y 2016, tendrá su segunda chance en este país ahora como parte de un equipo que lucha por escapar del último puesto. Querétaro tiene apenas un punto en siete partidos y está último en la tabla, aunque el campeonato recién comienza.

Cabe recordar que en la Liga MX, por decisión de los dueños de los equipos, ya no hay descensos, por lo que el club solo puede aspirar a mejorar para intentar clasificarse a un certamen internacional.

Darío Benedetto, sobre su salida de Boca

En julio pasado durante una charla con Presión Alta, de TyC Sports, Benedetto dio detalles de cómo organizó su salida de Boca al reunirse con Juan Román Riquelme: “Hay ciclos que se cumplen y el mío ya está cumplido. Se lo planteé de esa manera a los dirigentes. Por eso mi salida de Boca y estoy muy agradecido con todos“.

“Nos juntamos con Román, hablamos en persona. Nos juntamos en el predio. Se dio una salida como cuando yo llegué. Ahí le dije ‘Román, extraño Boca, estoy extrañando, llamá a mi representante y arreglá’. Así se dio la salida también“, reveló el goleador.

Y se extendió sobre cómo lo convenció para la rescisión: “Fui a hablar, le dije que me diera una mano, que necesitaba minutos. Que me siento bien para jugar, tengo 34 años, pero me siento bien. Que entendía que mi ciclo en Boca estaba cumplido y si me podía dar una mano, porque yo entendía que el técnico no me podía dar los minutos que necesitaba. Él me dijo que me quería mucho“.

Las estadísticas de Darío Benedetto en su paso por Boca

Darío Benedetto concluyó su segunda etapa con Boca el pasado 19 de julio de 2024. En este ciclo, jugó un total de 96 partidos donde marcó 26 goles y ganó tres títulos locales: dos Ligas Profesionales y una Copa de la Liga.

En tanto, si se suman las estadísticas de su paso anterior, el ‘Pipa’ jugó 172 partidos donde marcó 71 goles y dio 19 asistencias. Ganó otros tres títulos en la primera etapa: dos Superligas y una Supercopa Argentina.