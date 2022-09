A horas del partido contra River y con la formación de Boca confirmada, se conoció la razón por la que finalmente el entrenador xeneize decidió no cambiar el esquema.

Se supo: el motivo por el que Ibarra decidió no usar la línea de 5 en el Superclásico

A falta de solo horas para la edición número 213 del Superclásico en el profesionalismo, tanto Boca como River tienen a los 11 futbolistas que saltarán de entrada al campo de juego de La Bombonera confirmados, algo que durante la semana fue variando en demasía. En el conjunto dirigido por Hugo Ibarra, por ejemplo, el equipo se conoció el pasado sábado tras haber probado varias formaciones y esquemas tácticos.

Finalmente, el DT de Boca se decidió por un 4-4-2 con Agustín Rossi al arco, Luis Advíncula, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Frank Fabra en la defensa, Martín Payero, Pol Fernández, Alan Varela y Juan Ramírez en la línea de mediocampistas y Darío Benedetto junto con el pibe Luca Langoni en el ataque. Esto se confirmó luego de haber pensado otros sistemas de juego como el 4-3-3 y el 5-3-2, con una flamante línea de tres centrales que resultaba novedoso en la Ribera.

Sin embargo, y pese a que a Ibarra le seducía la idea de ese esquema que en el fútbol europeo tomó mucha popularidad en los últimos años, el sistema de juego tradicional de dos zagueros y dos laterales se impuso, aunque esto se debería a una cuestión sucedida durante la semana en las prácticas.

Según pudo confirmar el periodista Diego Monroig, la decisión de Ibarra de no optar por los 5 defensores se debió a que no tuvo el tiempo suficiente para probarlo en los entrenamientos de la semana porque Marcos Rojo sufrió una molestia que lo dejaba en duda para el Superclásico, pero finalmente estará presente, y Facundo Roncaglia tampoco aparecía como una opción ya que el veterano zaguero estuvo con una sobrecarga y no pudo entrenar al 100% durante las últimas jornadas.

Así, para las prácticas solamente futbolísticas, el entrenador contó con Nicolás Figal y Carlos Zambrano únicamente en plenitud, salvo el último entrenamiento donde se incorporó Marcos Rojo, pero sin tiempo suficiente para probar a él junto al ex Independiente y al peruano en cancha, finalmente Hugo Ibarra optó por incluirlo a Rojo con Figal en la zaga, y recurrir a la alternativa táctica que utiliza habitualmente.