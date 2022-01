Martín Palermo y Juan Román Riquelme charlaron hace muy poco. El director técnico de Aldosivi tuvo un contacto con el vicepresidente de Boca por una cuestión puntual: el mercado de pases. En concreto, el "Titán" le pidió a su excompañero y asistidor que le preste a algunos futbolistas.

"Recién la semana pasada hablé con Román. Decían que había pedido diez jugadores de Boca y no era cierto. Hablé con él por algunos jugadores que me interesan y ojalá nos pongamos de acuerdo para que puedan venir a Aldosivi. Acá tendrán lugar para competir y será una ayuda para nosotros", reconoció Palermo hace pocos días.

"Me dijo que no había problema y me los prestaba, aunque siempre hay que ver qué quiere cada jugador. Obviamente pedimos futbolistas al alcance. Pedimos por algunos que están relegados en el primer equipo", amplió el DT del "Tiburón". Y ahora se sabe quiénes serán los jugadores que irán al equipo marplatense.

Según contó el periodista Claudio Civiello, el primero de ellos es Agustín Lastra, arquero de la Reserva que se entrena con la Primera desde hace tiempo. De hecho, formó parte de los dos partidos ante Banfield y San Lorenzo que los juveniles disputaron cuando el plantel profesional estaba aislado. El otro es Nicolás Valentini, defensor central que debutó en mayo de 2021 ante Patronato. Sin lugar en la Primera, ambos serán dirigidos por otro ídolo de Boca.