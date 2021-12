A mitad de año, Carlos Tevez anunció su salida de Boca y generó mucho suspenso en cuanto a su futuro deportivo. Ya pasaron varios meses y todavía no hay novedades: ¿seguirá jugando? ¿Se retirará? El ídolo del Xeneize reveló la condición que pone para mantenerse en actividad.

"Sigo entrenando. Siempre fui un profesional en todos los sentidos y ahora hace seis meses que dejé de jugar pero sigo entrenándome y jugando al fútbol con mis amigos. Juego al pádel también", contó Carlitos sobre su estado físico. "No me mato solo en el gimnasio, trato de hacer cosas para transpirar y estar en forma. Y eso me hace bien", agregó.

"Por momentos me pica el bichito de jugar y por momentos no. Uno es ganador, vaya a donde vaya siempre voy a querer ganar. Me conozco, sé que si vuelvo a jugar y voy a un lugar tranquilo, voy a durar poco", detalló Tevez en "Líbero" (TyC Sports). ¿Qué necesita para regresar al fútbol? "Es complicado. Estoy muy bien así y no necesito volverme loco por jugar", respondió.

"Si vuelvo a jugar tiene que ser algo en conjunto entre fútbol y familia. También el lugar, no me iría a un lugar donde sé que la voy a pasar mal. Sería un lugar donde mi familia esté bien y pueda mezclar eso: estar bien con mi familia y el placer de jugar al fútbol", completó el "Apache".