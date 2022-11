El gran objetivo de Boca estará puesto en la CONMEBOL Libertadores, por lo que Juan Román Riquelme intentará darle a Hugo Ibarra, o al entrenador que tome las riendas del equipo, la mayor cantidad de refuerzos de jerarquía. Si bien habrá una gran cantidad de cambios en el plantel, buscarán dar en la tecla con los jugadores que arriben.

A lo largo de los últimos años, al vicepresidente de Boca, que también se encarga de liderar al Consejo de Fútbol, los hinchas vienen pidiéndole que vaya con todo por un futbolista que sabe bien lo que es vestir la azul y oro, que además dejó un gran recuerdo en Brandsen 805 y mantiene un gran nivel en el exterior.

Los fanáticos del Xeneize quieren el retorno de Jonathan Calleri, quien no para de convertir en el fútbol brasileño: este martes, le anotó un doblete a Atlético Mineiro para que São Paulo, en el estadio Morumbí, iguale por 2-2 en el encuentro correspondiente a la fecha 35 del Brasileirão.

En varias ocasiones, Calleri se refirió a lo que fue su paso por el Xeneize y lo recordó con muchísima nostalgia: "Fui muy feliz. La verdad que me agarró de muy chico y no terminé de disfrutar de lo que es el mundo Boca. Es hermoso, me tocó ganar títulos y, cuando la cosa anda bien, es el lugar más lindo para estar", destacó en ESPN. Y se refirió a un posible retorno: "El día de mañana, aunque sea un tiempito, me gustaría volver a ponerme la camiseta y ganar títulos. Es un club enorme", destacó hace unos meses. ¿Será que Riquelme lo llame para el 2023?