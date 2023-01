Boca comenzó con la gira amistosa de pretemporada, que es transmitida por Star Plus, con un empate 0 a 0 ante Independiente, en el que atajaron un tiempo Agustín Rossi y el otro Javier García, aunque no tuvieron demasiado trabajo.

El próximo viernes, el Xeneize jugará ante Everton de Chile, en un partido en el que Ibarra probará a los otros dos arqueros del plantel: Sergio Romero, que hará su debut en el club tras estar de baja por lesión, y el juvenil Leandro Brey, que ya tuvo acción por Copa Libertadores.

Pensando en el partido ante Racing, que será el 20 de enero en Abu Dhabi, Ibarra poco a poco va sacando conclusiones para el once inicial, y uno de los principales puntos está en el arco. Si bien no es por el rendimiento de Rossi, si no porque en caso de que se confirme el acuerdo con Flamengo para irse libre, el arquero no volvería a jugar.

Es por eso, que según indica el periodista Augusto Cesar, Sergio Romero es el que más chances tiene de ser titular en la final que se jugará en tierras árabes. "El arquero en la final contra Racing será Sergio Romero o Javier García. En ese orden", comentó Cesar. Todo depende de como lo vea Ibarra a Chiquito en el amistoso ante Everton.