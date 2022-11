Durante el martes se supo que Jorge Bermúdez se alejará del día a día del Consejo de Fútbol de Boca. La decisión fue del propio "Patrón", quien por una cuestión personal optó por irse del país y regresar a Colombia. Y esto genera consecuencias en la interna del trabajo en el Xeneize.

"Mi papá padece una enfermedad complicada desde lo mental. Es una demencia que se está convirtiendo en Alzheimer y complicó a mi madre, que es la única persona que vive con él. Eso me consternó mucho durante el último año", explicó el colombiano en "El Show de Boca" sobre su alejamiento. Sin embargo, aclaró que seguirá ligado al club,

Bermúdez mencionó: "No he tomado licencia, sigo haciendo una labor administrativa a la distancia, que es mi responsabilidad, sigo pendiente en los aspectos deportivos de cada categoría. Dejé las directrices del Vicepresidente y soy parte del Consejo, no me he desvinculado". La pregunta ahora es: ¿quién lo reemplazará en esa función?

El periodista Augusto César reveló en Radio Continental qué decidió Riquelme: "Creo que Boca a sumar a otro miembro al Consejo de Fútbol. Sé que hay intención de sumar a alguien. Tal vez se incorpore alguien de experiencia. Los nombres ya empezarán a sonar". Pero Martín Costa avisó: "Serna va a ser la cara de la exposición".

De esta manera, la tarea que tenía Bermúdez de hablar con los medios ahora pasará a ser de "Chicho". En cuanto a las negociaciones con los jugadores y representantes, ese puesto será repartido entre los miembros actuales hasta que llegue un nuevo integrante.