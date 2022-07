Cuando se dio el cambio de entrenadores en Boca con la salida de Sebastián Battaglia y su reemplazo con el nombre de Hugo Ibarra de manera temporal hasta fin de año, la mano del nuevo DT se notó desde el primer encuentro con un cambio de esquema, abandonando el 4-3-3 que pregonaba Battaglia para pasar a un 4-3-1-2 que no dio resultados en el debut por la derrota ante San Lorenzo pero sí fue próspero en el segundo duelo al darse una victoria frente a Talleres el pasado sábado.

Sin embargo, para la visita a La Paternal de este martes donde Boca enfrentará a Argentinos Juniors, Hugo Ibarra volvió a patear el tablero y metió mucha mano en el equipo, haciendo cuatro cambios y un nuevo sistema de juego con una formación 4-4-2.

Allí, salieron Darío Benedetto y Alan Varela por precaución por sus golpes en el partido ante Talleres y a ellos se sumaron Juan Ramírez y Óscar Romero por fatiga acumulada. Respectivamente en cada lugar ingresaron en el XI Luis Vázquez, Jorman Campuzano, Exequiel Zeballos y Nicolás Orsini, siendo el colombiano el tándem de volantes junto con Pol Fernández, el "Changuito" por la derecha con Sebastián Villa por izquierda y los dos delanteros haciendo dupla en la ofensiva.

Pese a estos cambios hechos por Ibarra, en la lista de convocados presentada por Boca hace instantes aparecen los cuatro futbolistas que no integrarían el once inicial xeneize en el Estadio Diego Armando Maradona el próximo martes a las 21:30. Quienes no están presentes en la lista son los lesionados Nicolás Figal y Diego González, junto con la ausencia de Carlos Izquierdoz como en la jornada pasada. Tampoco estará Gastón Ávila, confirmándose así su salida al Royal Antwerp de Bélgica.