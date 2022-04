La lesión de Agustín Rossi le dio una gran oportunidad a Javier García de demostrar toda su calidad como arquero. Y, por ahora, la está aprovechando al máximo. El futbolista de Boca encadenó otra gran actuación y fue una de las grandes figuras del triunfo del equipo ante Central Córdoba.

El experimentado guardameta no solo tapó un penal sino que además tuvo grandes intervenciones para salvar al conjunto azul y oro en el momento en el que el "Ferroviario" asedió en Santiago del Estero. Tras su gran partido, habló y respaldó a todos sus compañeros en este momento complicado.

En una charla con ESPN, García destacó la unión del plantel después de una semana difícil para todos. "Sabemos que estamos todos juntos, estamos todos unidos. Pueden decir muchas cosas, pero nosotros tenemos que concentrarnos acá, en el grupo, en el equipo que tenemos", manifestó.

Javier fue claro: a él solo le sale disfrutar cada vez que le toca defender los tres palos de Boca. Y por eso agradeció a todos sus compañeros por acompañarlo. "Todos queremos lo mejor para Boca y disfrutamos de estar acá. Yo, en lo personal, amo estar acá. Me está tocando atajar, y no sé cuántas veces más me va a tocar atajar. Amo esto. Y estamos todos para el mismo lado", aseguró.