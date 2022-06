Tras tantos mercados de pases donde el nombre era una ilusión, Boca estaría cerca de cerrar a Arturo Vidal como refuerzo de lujo. El chileno de 35 años manifestó en más de una ocasión su gusto por el club de la Ribera, siendo la más fuerte hace casi un año: "A Boca lo sigo mucho, me gusta cómo juegan, la gente es muy apasionada. Gary (Medel) me lo ha dicho. El América de México también. Ojalá se me dé la oportunidad de jugar en alguno de los dos", había comentado en aquel entonces.

En este mercado, su deseo estaría a nada de cumplirse, así como también el del propio club y el de Juan Román Riquelme, quien hace tiempo manifestó que era un jugador nacido para estar en Boca, pero que lo económico era una complicación para su arribo. Sin embargo, parecería que eso se habría acomodado según las últimas informaciones.

Es que el periodista Tato Aguilera trascendió de manera contundente que Boca le hizo finalmente una oferta formal a Vidal para que el chileno se convierta en jugador xeneize. El contrato que desde la Ribera le hicieron llegar al aguerrido volante sería por 18 meses con la posibilidad de extender el vínculo por un año y medio más.

Sin embargo, César Merlo añadió que Flamengo aún lo pretende sumar, pero que no le han hecho ninguna propuesta de momento, por lo que Boca tendría las de ganar para quedarse con el chileno. De hecho, el propio Aguilera se animó a vaticinar que estarían cerca de llegar a un acuerdo entre el Xeneize y el futbolista.

Vidal busca arreglar su salida de Inter, ya que aún le queda un año de contrato pero quiere marcharse en este mercado con Sudamérica como destino, y ahora estaría cada vez más cerca que el mismo sea Brandsen 805. Un refuerzo del que todo Boca y el fútbol argentino están atentos, de concretarse sería un bombazo. Tic-tac...