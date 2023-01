El Xeneize dio el golpe sobre la mesa con un nombre que no estaba ni entre los rumores y otro que llega desde la MLS.

La misión de Boca para este mercado de pases era mantener la base del equipo que campeonó dos veces durante el 2022 en la Liga Profesional, pero la lesión ligamentaria de Marcos Rojo y el conflicto que protagonizó Carlos Zambrano con Hugo Ibarra, el cual provocó su ida, dejó un enorme hueco en la zaga por cubrir.

El Consejo de Fútbol se movió rápido, pero las negociaciones y diversos ofrecimientos no fueron fáciles de llevar a cabo. Por Lucas Merolla se consultó hace varias semanas, pero no hubo acuerdo con Huracán (pretenden renovarle); lo de Kannemann fue imposible porque también hizo efectiva su extensión de contrato en Gremio y Alexis Duarte finalmente emigró a Europa. El panorama no era bueno, pero el Xeneize sorprendió a todos.

La primera información surgió desde el lado de Doble Amarilla, portal que adelantó la llegada del peruano Alexander Callens procedente desde la Major League Soccer de Estados Unidos. El zaguero quedó en libertad de acción y Boca lo fue a buscar como sucesor de su compatriota Zambrano. "Llegará en las próximas horas a Buenos Aires y se someterá a la revisión médica para luego firmar su contrato", se informó.

Y las sorpresas no terminan ahí, porque el experto en el mercado de transferencias en el fútbol, César Luis Merlo, le entregó una primicia a todos los hinchas en La Ribera. "Bruno Valdez es nuevo refuerzo de Boca Juniors. Este lunes se hará la revisión médica y firmará hasta diciembre de 2025", escribió el periodista vía Twitter luego de anunciar que el pre-acuerdo que había entre el paraguayo y Cruzeiro se desarmó tras el llamado de Boca.

En un abrir y cerrar de ojos, y luego de algunas negociaciones frustradas, Hugo Ibarra ahora tendría a dos caras nuevas con experiencia internacional. De ser anunciados oficialmente, ambos futbolistas se sumarán luego de la Supercopa Internacional que se jugará en Abu Dhabi contra Racing. Qué sorpresita...