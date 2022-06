Sebastián Battaglia dio a conocer la lista de convocados para el duelo entre Boca y Ferro por la Copa Argentina. Y no aparecen dos pesos pesados.

Después de lo que fue el triunfo de Boca por la Liga Profesional, en la cabeza de Sebastián Battaglia se empezó a planificar el encuentro correspondiente a la Copa Argentina, donde chocarán ante Ferro.

El Xeneize utilizó un equipo muleto para el partido del fin de semana ante los de Sarandí, ya que cuidó a los habituales titulares para el certamen federal. Y después de trabajar con un equipo que iba a ser el que saliera desde el inicio, el DT sorprendió a todos con la lista de concentrados.

Previo al encuentro frente a los dirigidos por Leonardo Madelón, quienes no estaban afectados al mismo tuvieron una sesión de entrenamiento de cara al duelo copero. Sin embargo, no se presentaron DaríoBenedetto ni Marcos Rojo. Y el periodista de ESPN, Emiliano Raddi, explicó que "siguiendo con el castigo a Campuzano, la decisión que no estén ante Ferro por Copa Argentina viene por ese lado". Pero hubo más.

Que Benedetto y Rojo quedaran afuera de la nómina para viajar a La Rioja, según la información de Martín Costa y Augusto César en Radio Continental, tiene que ver con "cuestiones extrafutbolísticas", además de que "el técnico de Boca los había guardado para jugar contra Ferro. Y mencionan que los dos jugadores estuvieron presentes en el cumpleaños de Iván Marcone, el sábado por la noche".

A partir de esta situación, en el mundo Boca habrá una charla intensa dentro del vestuario, tal como sucedió hace unos meses cuando se desató la pelea entre Battaglia y Agustín Almendra. ¿Qué sucederá con los referentes del plantel?