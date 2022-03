En la previa del Superclásico, un ex defensor de Boca fue consultado por el reemplazante futuro de Battaglia y puso sobre la mesa a un entrenador muy querido por los hinchas. "Se lo merece", explicó.

El Mundo Boca es muy particular. Los entrenadores están constantemente en la mira. Tal es así que un puñado de malos resultados ha sacado del banco Xeneize hasta al mismísimo Carlos Bianchi. Por eso, a la espera del Superclásico, en algunos medios ya le buscan reemplazante a Sebastián Battaglia y un ex jugador del club propuso un DT muy querido por los hinchas. ¿Y si te llama Román?

En diálogo con Crack Deportivo, Claudio "Chiqui" Pérez habló de todo: la Promoción entre River y Belgrano, su paso por Boca, el amor por la Azul y Oro y el entrenador que para él "merece" tener una oportunidad al mando del equipo de La Ribera.

Al ser consultado por el descenso del Millonario, Chiqui Pérez prefirió destacar al Pirata: "Ascender con Belgrano. Se habló mucho del descenso de River y nunca del ascenso de Belgrano, como jugador decís 'La pucha, no nos van a reconocer nada'". Luego, se metió en el Superclásico que se viene: "Boca tiene un equipo preparado para afrontar el partido y ganarlo. Al ser una cancha tan abierta, no se siente a la gente de River".

Por otra parte, el defensor central propuso un entrenador que es muy querido por los hinchas xeneizes: "Lo veo al Ruso Zielinski en Boca, viene haciendo las cosas bien con todos. Tiene un planteo para Boca porque intenta mantener el arco en cero y le da mucha confianza a los delanteros. Ojalá que en algún momento se le dé, se lo merece".

Chiqui Pérez y la comparación entre Gallardo y Bianchi

A la hora de comparar a los dos ciclos más ganadores del Xeneize y el Millo, Chiqui Pérez no dudó: "Lo que hizo Bianchi en Boca fue algo impresionante, se jugaba a cara de perro, no había tanta cosita y los jugadores eran excelentes. Yo me quedo con el equipo de Bianchi, por más que el River de Gallardo los pasó por arriba a todos".

Además, para cerrar, opinó de la nueva camiseta con la que los de La Ribera jugarán el Superclásico: "No sorprende que Boca quiera ir con otra camiseta porque adelante está el escudo de Boca y eso significa que hay que ganar, y los jugadores lo saben".