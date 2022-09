Este jueves, Sebastián Beccacece anunció que dejará de ser el director técnico de Defensa y Justicia. Y, lógicamente, todos relacionaron esta determinación del entrenador con la posibilidad de que en diciembre sea presentado en Boca para la temporada 2023.

Si bien Hugo Ibarra se mantiene en el cargo y prepara al equipo para el Superclásico frente a River de este domingo en La Bombonera, todos saben que el Consejo de Fútbol está en la búsqueda de un DT para el año que viene. Y que "Becca" es uno de los nombres que los dirigentes tienen en la lista.

Además de la decisión de irse del "Halcón", Beccacece tomó otra determinación que puede acercarlo al Xeneize: rechazó ser el nuevo DT de Newell's, el equipo de sus amores. A pesar de que "La Lepra" se quedó sin entrenador porque hace una semana renunció Javier Sanguinetti, Sebastián mantuvo su postura de no sumarse al club que ama.

Beccacece explicó que charló con el presidente de la institución rosarina y le comentó por qué no tiene pensado dirigir al equipo. "Hablamos con Ignacio (Astore) en estos días. Como dije en otras ocasiones, yo no voy a profesionalizar mi pasión. No voy a ir a esa institución que amo porque no estoy preparado para eso", sostuvo el DT. De esta manera, Sebastián sigue en carrera para el puesto en Boca. ¿Lo llamarán?