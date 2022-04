Un ídolo de Boca criticó al equipo de Battaglia: "No me gusta..."

Boca sufrió un cachetazo de realidad en Brasil. Después de arrancar dormido y recibir un gol con el partido recién arrancado, los dirigidos por Sebastián Battaglia perdieron 2-0 ante Corinthians por la tercera fecha de la Copa Libertadores. Ahora, a la espera del duelo de Always Ready y Deportivo Cali, un ídolo criticó fuertemente al equipo.

Tras el partido que dejó al Xeneize último en el grupo E de la Copa, Alberto Márcico habló en Radio Colonia y, fiel a su estilo, no tuvo pelos en la lengua: "No creo que esto pase por un resultado, para mí lo de Boca es un problema táctico más profundo".

Además, el Beto continuó expresándose acerca del momento que atraviesa el equipo: "Es preocupante lo que vimos ante Corinthians. Me llama la atención que Boca tuvo la pelota y no supo que hacer, no creó una situación de gol. Me quedé preocupado con el partido".

A la hora de hablar de los volantes, el Beto le puso nombre y apellido a la crítica: "Observé al medio de Boca muy lento, Romero estaba jugando de doble cinco, tampoco me gusta Pol Fernández de cinco. Él es muy inteligente jugando, tenés que tenerlo más adelante, aportando al ataque, sino no te sirve".

"Boca la tiene muy difícil ahora en la Libertadores. Le va a costar mucho ganarle a Corinthians de local, porque en la Bombonera no estamos haciendo la diferencia", cerró el Beto asegurando que el equipo tiene "un problema táctico grave".