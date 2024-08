En el último partido correspondiente a los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de París 2024, la Selección Argentina Sub 23 perdió 1 a 0 ante la Selección de Francia, debido al gol tempranero de Mateta, y de esta manera quedó eliminado del certamen olímpico.

Una vez finalizado el encuentro, ocurrió un hecho escandaloso y repudiable, debido a que Enzo Millot, jugador del seleccionado local, les festejó en la cara a los argentinos la eliminación, y estos salieron rápidamente a recriminarle este gesto, por lo que se armó una batalla campal.

Luego de que se calmara la situación, con la participación de la seguridad del estadio, los argentinos se fueron para el vestuario, mientras que los franceses regresaron al campo de juego, donde comenzaron a celebrar junto a sus hinchas presentes, aunque nuevamente tuvieron un reprochable accionar.

Es que, los franceses se acercaron a la tribuna en la que estaban los fanáticos argentinos, y los familiares de los jugadores dirigidos por Mascherano, y allí comenzaron no solo a festejarles en la cara, sino que también a hacerle gestos en señal de que estaban eliminados del torneo.

Mientras los locales hacían gesto de saludo por la despedida de Argentina, los hinchas de la Albiceleste no se quedaron atrás, debido a que decidieron responder a estas chicanas, y les recordaron la victoria en el Mundial de Qatar 2022, haciéndoles el gesto del número 3, en referencia a los títulos mundiales que ganaron.

Como consecuencia de estos gestos de los jugadores de Francia, Millot, quien inició la batalla campal entre los jugadores dentro del campo de juego, vio la tarjeta roja directa, por lo que no estará a disposición para Thierry Henry en las semifinales, donde se enfrentarán a Egipto, que eliminó por penales a Paraguay tras empatar 0 a 0 en los 120 minutos reglamentarios.

Nicolás Otamendi arremetió contra los jugadores franceses

En diálogo con TyC Sports, el capitán del seleccionado argentino, apuntó contra la actitud de Badé, quien festejó en la cara de los hinchas: “Me da mucha bronca que los jugadores que fueron a donde estaba la gente y familiares, donde estaban ellos. Había uno que no sé ni cómo se llama, que si tiene ganas de festejar que venga donde estábamos nosotros y lo resolvemos ahí hablando lo que tenemos que hablar. Me da bronca que festejen donde estaban los chicos y familiares, es la bronca que me da”.

Henry habló tras el escándalo

Luego del encuentro, cuando ya se calmó la situación, el entrenador del seleccionado francés, Thierry Henry, habló con la transmisión de TyC Sports, en donde habló sobre lo ocurrido: “Me volví para estrechar la mano del entrenador contrario. Y veo cosas. Me acaban de decir que Enzo Millot ha recibido una roja, veremos si se la merece. No me gusta este tipo de cosas. No fue necesario No, no arruina la clasificación pero es inútil, realmente no estoy contento con eso, no hablemos más de eso, un gran respeto por el equipo de Argentina, pero este equipo lo demostró. Tenía temperamento. Se ve una unidad, pero el único inconveniente es sacar una roja en el banquillo, para nada”.