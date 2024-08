En el marco del último partido correspondiente a los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de París 2024, el seleccionado local, Francia, venció por 1 a 0 a la Selección Argentina gracias al gol de Mateta, y de esta manera avanzó a las semifinales del certamen.

Con una previa caliente por el historial reciente entre argentinos y franceses, el encuentro se vivió como una verdadera final dentro del campo de juego, en donde los futbolistas en más de una oportunidad se cruzaron, debido a la tensión y el nerviosismo.

Ni bien finalizó el partido, Enzo Millot jugador francés que ya había sido reemplazado, se acercó al banco de suplentes de Argentina, y allí comenzó a festejarle en la cara a los futbolistas la clasificación a semifinales, por lo que se desató un escándalo.

Inmediatamente, los argentinos salieron del banco de suplentes a increpar al francés, y al ver lo ocurrido, los que todavía estaban en el campo de juego decidieron interferir en la situación, por lo que se armó una batalla campal en medio de los festejos.

Esta pelea no finalizó allí, debido a que camino al vestuario siguieron los empujones entre argentinos y franceses, por lo que la seguridad el evento tuvo que intervenir para calmar a los jugadores y que la situación no termine de desbordar.

Minutos después, ya con los jugadores de la Selección Argentina ubicados en los vestuarios, los futbolistas de Francia regresaron al campo de juego para celebrar junto a los hinchas presentes en Burdeos la clasificación a semifinales, donde jugarán contra Egipto.

Por otro lado, como consecuencia de este hecho, el árbitro del encuentro le mostró la tarjeta roja a Millot, por lo que será informado y se perderá este duelo de semifinales, en el que el seleccionado francés buscará un triunfo para pasar a la final.

Henry habló tras el escándalo

Luego del encuentro, cuando ya se calmó la situación, el entrenador del seleccionado francés, Thierry Henry, habló con la transmisión de TyC Sports, en donde habló sobre lo ocurrido: “Me volví para estrechar la mano del entrenador contrario. Y veo cosas. Me acaban de decir que Enzo Millot ha recibido una roja, veremos si se la merece. No me gusta este tipo de cosas. No fue necesario No, no arruina la clasificación pero es inútil, realmente no estoy contento con eso, no hablemos más de eso, un gran respeto por el equipo de Argentina, pero este equipo lo demostró. Tenía temperamento. Se ve una unidad, pero el único inconveniente es sacar una roja en el banquillo, para nada”.