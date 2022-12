Si bien el mercado de pases ya lleva varias semanas, lo cierto es que Boca aún no hizo un movimiento importante. Trascendió que el Consejo de Fútbol ya tiene organizada su estrategia para esta ventana pero de momento no hubo grandes novedades sobre incorporaciones o salidas dentro del plantel azul y oro.

Y esto no es casualidad: la intención de Juan Román Riquelme y su equipo de trabajo es esperar a que se den algunas acciones puntuales para recién ahí tomar decisiones. Por ejemplo, las salidas no se definirán hasta que no lleguen refuerzos en los puestos puntuales.

Por ese motivo, la situación de un jugador resistido por los hinchas aún no se resolvió. Si bien hay varios interesados en él dentro del fútbol argentino, la intención del vicepresidente es no dejarlo ir hasta no tener asegurado un futbolista en ese rol. Se trata de Esteban Rolón, un volante que aún no pudo afianzarse en el club.

El periodista Martín Costa comentó en Radio Continental que "una situación a resolver es la de Esteban Rolón, por él hay dos o tres pedidos del fútbol argentino. Riquelme quiere esperar". Además, explicó: "Vuelve Equi Fernández, está Alan Varela y hay alguna otra alternativa dentro del plantel. Van a ver...". ¿Se irá Esteban?