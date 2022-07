Cuando el sábado comenzaba a decir adiós, se dilapidaban las chances de que Boca sumara a Arturo Vidal. Desde Europa llegaba la información de que el mediocampista chileno, que quedó libre de Inter de Milán y tuvo una exitosa carrera en Juventus, Barcelona y Bayern Munich, tenía todo arreglado para firmar con Flamengo.

El equipo brasileño, con un alto poderío económico, se quedó con la gran frutilla del postre que buscaban Juan Román Riquelme y compañía. Si bien el Rey Arturo se comunicó con el vicepresidente boquense, como así también analizó la propuesta formal que le hicieron llegar, en cabeza siempre estuvo pasar al Mengão.

A lo largo de las primeras horas del lunes, se terminó de confirmar lo que dos días antes se temía: Vidal acordó el precontrato con Flamengo, y en los próximos días se someterá a la revisión médica. Lógicamente, en los alrededores de La Bombonera hubo muchísima desilusión, y el que aprovechó el momento fue una de las glorias boquenses: Ángel Clemente Rojas.

Enojado con el "manoseo" que tuvo el chileno, que ilusionó a todos los fanáticos del Xeneize, el ex delantero fue contundente: "Yo a Vidal no lo conozco, lo vi jugar muy poco. ¿Qué negocio querían hacer con Vidal si era un muchacho grande?", enfatizó. Pero no se quedó allí, y fue por más. "¡Para sacar a Varela que tiene una juventud bárbara! Para eso yo prefiero a un goleador y no a uno que gambetea. Boca está bien, cambió mucho. Es otro Boca, es el Boca de toda la vida", argumentó Rojitas en diálogo con Súper Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad.

Al ídolo de Boca no le gustó para nada la situación que se generó a partir del desplante de Vidal, como así tampoco le generaba un buen augurio que llegara para relegar a uno de los mejores juveniles que tiene la institución, como es el caso de Alan Varela.