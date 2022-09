Pasaron los años y, con Jorge Ameal y Juan Román Riquelme aún a la cabeza, Boca se encamina a un nuevo ciclo de elecciones que calentarán el clima en La Ribera. De un lado, el oficialismo intentó rodearse de los campeones de la época dorada bajo las órdenes de Carlos Bianchi y se hizo un fuerte hincapié en el desarrollo de inferiores. Del otro, el angelicismo volvería a la carga con el apoyo de dos exglorias como Carlos Tevez y Martín Palermo, aunque se desconoce si competirán en las urnas.

Es por eso que, en vísperas de un 2023 cargado políticamente, el periodista Martín Liberman se burló de todos los comentarios que lo vinculan con presuntos sobornos por parte de Daniel Angelici y qué mejor forma de hacer un video que con el propio expresidente del club de La Ribera a su lado.

En la celebración de su cumpleaños, el periodista de ESPN tuvo una larga lista de invitados entre los que estuvo el exmandatario en el Xeneize. Luego de saludar uno por uno, Liberman se acercó a Angelici y bromeó: "Tano, todos dicen que me das sobre. ¿Trajiste el sobre? Qué garca el tano, no me trajo sobres".

Prendido al chiste, el expresidente y empresario lanzó: "El vino te doy". El video fue publicado en las historias de Instagram del exconductor de FOX Sports, en medio de un clima distendido y de festejo en el ámbito privado. En la fiesta estuvieron figuras de la TV -y del fútbol- como Sergio Goycochea, Mariano Iudica, Germán García Grova, Maxi Palma entre otros más.

El tuit crítico de Liberman para la gestión actual de Boca