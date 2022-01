"Vamos a seguir": el club que quiere a una figura de Boca no se rinde y lo quiere sí o sí

En una jornada de algarabía total en Boca por la llegada de Darío Benedetto a Argentina, junto con la revisión médica y la inminente firma de su contrato en Brandsen 805 también han ocurrido otras novedades respecto al mercado de pases. Más en detalle, en referencia a las posibles salidas del plantel.

En concreto, por quien hubo noticias nuevas es por Cristian Pavón. Con el extremo en Boca ocurre una sensible cuestión, la cual se basa en lo siguiente. Él se quiere ir en el próximo mercado para quedar libre y poder negociar con el club que le plazca, mientras que el Xeneize quiere venderlo ya para sacar rédito económico por su salida. Claro está, en caso que decida no renovar, lo que parece ser así ya que no respondió en ningún momento a la oferta de la extensión de su vínculo.

Por lo tanto, la relación parece tirante entre ambos lados y, ante cualquier oferta que llegue por él, Boca lo analiza. Y esta tarde, el Xeneize recibió una tajante noticia sobre Pavón desde México, ya que desde adentro de uno de los equipos que lo quiere, el Cruz Azul, rompieron el silencio y hablaron de su posible arribo.

En diálogo con "¿Cómo te va?", Víctor Manuel Velázquez -Presidente del consejo de administración del Cruz Azul- manifestó sobre el tema: "Pavón es un jugador muy talentoso que a Cruz Azul le interesa mucho y vamos a seguir en negociaciones para contratarlo". Además, informó, como se sabía, que uno de los planes era un trueque con Pol Fernández, teniendo en cuenta que Boca está cerca de cerrar su fichaje.

¿Se terminará yendo Pavón en este mercado? Todo indica que el equipo que pica en punta para tenerlo en sus filas es la "Máquina Cementera", quienes quieren contar con él sí o sí, y parece que cuanto antes.