Con todo lo que pasó en los últimos días, muchos podían imaginar que el clima interno de Boca no era tan amigable. Los actos de indisciplina, los castigos y las discusiones que salieron a la luz podían dar a entender eso, pero un video viral nos demuestra todo lo contrario.

Hace unas horas, una cuenta de Twitter (Out of context Boca Juniors) publicó un video que no tardó en llenarse de interacciones por lo sucedido entre dos compañeros. Esta vez no había discusiones ni malas caras... todo lo contrario.

El gran protagonista del video es Luis Advíncula, que en pleno entrenamiento se despachó con una buena cantidad de caricias en la zona de la oreja para Valentín Barco. En un momento distendido del entrenamiento, se puede notar como el peruano se reía junto a Salvio y compañía. ¡Hasta le sacó una sonrisa al Colo!

Si bien no se aclara de cuándo es el video, por la indumentaria y los protagonistas de la escena se puede deducir que no es de hace tantas semanas. ¡Mucha buena onda!