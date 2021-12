Ocurrió hace varias semanas. Boca perdió ante Gimnasia y el plantel estaba en el micro, esperando para irse del estadio. Sin embargo, apareció Juan Román Riquelme, les pidió a los jugadores que se bajen y les habló en el vestuario. Por supuesto, eso derivó en una gran polémica: ¿estuvo bien?

"Que se arme una novela es raro. Para mí no hay ningún lío. Al hotel yo no voy. No tengo por qué tener vergüenza en felicitar a los jugadores", fue la explicación del vicepresidente. "Tengo una relación muy buena con ellos, amé ser futbolista y amo a los futbolistas, es simple. No sabía que estaba mal felicitarlos", agregó Román en ese entonces.

Ya pasó un tiempo pero ahora llegó la opinión de Carlos Tevez. ¿Qué dijo el excapitán del Xeneize? "Si yo estaba, no bajaba. Eso estaba claro, todos lo dicen. Ya estábamos en el micro... Si ya estábamos todos ahí, si yo estaba le hubiera dicho que venga él y nos felicite arriba del micro. Era lo más correcto, sino nos teníamos que bajar todos", comentó.

"En ese momento pasaría eso, pero yo... Los jugadores por ahí bajaron y listo. No sé qué pasó en el vestuario. Pero si yo estaba, no bajaba. Ya estaba... Encima con la calentura de perder el partido y esas cosas... El que fue jugador sabe que a uno no le gusta perder ni a la bolita", completó Tevez.