Boca dio su mejor imagen en condición de visitante desde que llegó Jorge Almirón como entrenador y se impuso por 3-1 ante Gimnasia en El Bosque para enderezar el camino en la recta final del Torneo LPF 2023. Entre las grandes noticias que surgieron alrededor del triunfo en La Plata está la vuelta al gol de Darío Benedetto, que aprovechó los minutos que tuvo contra el Lobo y puso el tercer grito de la tarde.

El Pipa ingresó a falta de 20 minutos para el pitazo final y rápidamente contribuyó en el marcador, un escenario ideal para un goleador de ese calibre. Sin embargo, como se ha visto en más de una ocasión, al ex Elche se le salió la cadena en el cierre del encuentro y tuvo varios encontronazos con algunos jugadores de Gimnasia, lo que le podría haber costado la expulsión tanto por lo brusco de sus entradas como los cruces verbales que protagonizó en El Bosque.

En diálogo con Paso a Paso, programa de TyC Sports, uno de los juveniles del Tripero entregó detalles del choque que tuvo con Benedetto en pleno desarrollo del juego. “En el lateral lo empujo y después me mete el codo y el pisotón. No cobró nada el árbitro. Después me mató (una patada)”, contó Ignacio Miramón luego del partido.

A continuación, Nacho reveló lo que pasó con el Pipa, con varias frases incluidas. “Nos meó un poco. Dijo que tenía más goles que vos partidos jugados a Feli (Felipe Sanchez, defensor de GELP), pero no escuché lo que le dijo después”, cerró la joya del Lobo entre risas. Un picante intercambio que, afortunadamente, no pasó de lo verbal y quedó adentro de la cancha.