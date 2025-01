River hoy: otro revés por Driussi, espera por Montiel, nuevo equipo para Zabala y más

River continúa con los trabajos de pretemporada en San Martín de los Andes, próximo a disputar su primer amistoso ante Universidad de Chile y a espera de que se haga oficial la llegada de un nuevo refuerzo de máxima jerarquía para Marcelo Gallardo: Gonzalo Montiel.

Además, se complicó la negociación por Sebastián Driussi luego de un incremento en su valor provocado por la intromisión de Estudiantes de La Plata y continúan las negociaciones por Lucas Esquivel. En materia de bajas, Daniel Zabala tiene nuevo equipo.

Driussi se volvió más caro para River

La intromisión de Estudiantes de La Plata en las negociaciones con Austín FC que no cayeron nada bien en River, no hicieron otra cosa que aumentar el valor que debería pagar El Millonario para repatriar a Sebastián Driussi, quien dejó claro que no jugará en otro equipo del fútbol argentino.

Es que aunque el delantero desestimó la propuesta del Pincha, la oferta hizo que el equipo estadounidense elevara el piso de 9 millones de dólares por el que en Núñez entendían que iban a conseguir el fichaje. Ahora, deberán decidir si es oportuno pagar dos millones más, casi el doble de la primera oferta que habían hecho llegar por 6 millones.

River continúa de pretemporada en San Martín de los Andes.

En ese contexto, Austin rechazó una segunda oferta que hizo llegar El Millonario por considerarla insuficiente, un auténtico revés si se tiene en cuenta que el presidente Jorge Brito había marcado que las próximas 24 horas iban a ser decisivas en las gestiones por él.

A la espera de Montiel

Solo quedan detalles administrativos por resolver antes que se haga oficial el regreso de Gonzalo Montiel, campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar por el que River acordó un fichaje con Sevilla a cambio de alrededor de 4.5 millones de dólares.

El defensor lateral no se entrenó este martes a las órdenes de Javier García Pimienta, algo que sí había venido haciendo hasta fin de la semana pasada, cuando se negociaba la transferencia, e incluso había sido convocado para el duelo del fin de semana ante Valencia. Tal y como confirmó Jorge Brito, esperan por su arribo a Buenos Aires este mismo martes, para que mañana pueda realizarse los exámenes médicos.

Nuevo destino para Zabala

Relegado en la consideración de Gallardo, Daniel Zabala tiene todo acordado para irse a préstamo hasta el 31 de diciembre de 2025 a Huracán, que se metió en la pelea por sus servicios cuando parecía que su destino iba a estar en Unión de Santa Fe. La cesión será sin cargo y con una opción de compra por el 50% del pase que aún no trascendió.

Zabala, que se encuentra de pretemporada en San Martín de Los Andes, dejará la concentración en breve para viajar a Buenos Aires, hacerse la revisión médica y firmar su vínculo con el Globo.

Se mejoró la oferta por Esquivel

River hizo una mejora considerable respecto a la primera oferta enviada al Athletico Paranaense por el fichaje de Lucas Esquivel y está a la espera de una respuesta favorable desde Brasil para dar un nuevo refuerzo a Marcelo Gallardo.