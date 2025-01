Otra vez problemas para Giovani Lo Celso en el Real Betis

Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis, advirtió este 14 de enero en una conferencia de prensa que Giovani Lo Celso, otra vez, está envuelto en contratiempos físicos. En este caso, los primeros en el 2025, por lo que es duda para estar en el once frente al Fútbol Club Barcelona este miércoles por la Copa del Rey.

”Lo Celso tiene un problema muscular, ojalá se recupere lo antes posible”, comentó el estratega chileno, que, sobre los otros de sus dirigidos con molestias, aclaró: “Los jugadores lesionados que van a entrar en la convocatoria son Diego Llorente, que tenía una molestia y nada más, y Pablo Fornals, que ya está recuperado de su lesión. El resto, Marc Roca todavía le falta y al Chimy Ávila también. Veremos cómo se recuperan”.

Esta dolencia de Gio Lo Celso se añade a la que ya padeció en la temporada en octubre pasado con la Selección Argentina, razón por la que se perdió los partidos con Osasuna, Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao por LaLiga, Gévora por la Primera Ronda de la Copa del Rey y Copenahgue y Celje por la segunda y tercera jornada de la Fase de Liga de la Conference League.

Manuel Pellegrini y el desafío de ganarle a un Barcelona que viene de hacerle 5 al Real Madrid

El Barcelona jugará frente al Real Betis su primer partido luego de derrotar al Real Madrid 5 a 2 en la Final de la Supercopa de España. No obstante, Manuel Pellegrini se aferra al gran partido que hicieron sus dirigidos ante los culés en diciembre (lo empató sobre la hora 2 a 2).

“Creo que el factor futbolístico es que debemos intentar, demostrar por qué pudimos ganarles aquí. Si nos quedamos con la última imagen del Barcelona fue muy buena, pero viene de perder tres partidos como local. Así que el fútbol es imprevisible, por eso es un deporte tan popular, porque muchas cosas no tienen explicación”, apuntó el entrenador que en la Argentina dirigió a San Lorenzo y a River.

Asimismo, detalló qué desea ver de su equipo: ”Espero un Betis con personalidad para intentar pasar a la ronda siguiente y si no lo conseguimos que sea porque el Barcelona jugó mejor que nosotros y no porque tuviéramos una mala actuación. La ambición la vamos a seguir teniendo y vamos a ir a tratar de demostrarlo”.

Todos los cruces de los Octavos de Final de la Copa del Rey

Además de FC Barcelona vs. Real Betis se enfrentarán: Ourense vs. Valencia, Almería vs. Leganés, Pontevedra vs. Getafe, Elche vs. Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao vs. Osasuna, Real Sociedad vs. Rayo Vallecano y Real Madrid vs. Celta de Vigo.

